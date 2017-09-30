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Чаще всего взламывают дачи на Северо-Востоке Эстонии ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Mikhail Koninin/Creative Commons
Ида-Вирумаа

Больше всего владельцы дач и загородных домов в Эстонии боятся пожаров и краж, следует из опроса, проведенного по заказу G4S Eesti.

Почти половина респондентов лично сталкивались с кражами/взломами или слышали, что это произошло в округе. Каждый пятый респондент сказал, что в его загородный дом кто-то вломился, что-то украл или устроил погром. Каждый третий участник опроса отметил, что подобное происходило в окрестностях его дачи.

Наиболее часто со взломами сталкиваются владельцы дач и загородных домов на Северо-Востоке Эстонии. Из них 32% сказали, что их дачи взламывали, 53% – что в регионе, где находится дача, происходили взломы.

Для защиты загородного дома или дачи чаще всего используется т. н. соседский дозор (59%) и датчик дыма (58%). Хотя датчик дыма обязательно должен быть в каждом доме, в том числе загородном, в ходе опроса выяснилось, что не все соблюдают это требование.

Больше всего воров интересуют рабочие инструменты и бытовая техника: даже в загородных домах стоимость этих вещей может достигать 2000 евро. Дополнительный ущерб – разбитые окна или сломанные двери.

В опросе участвовали 300 жителей Эстонии в возрасте 15–74 лет, у которых в дополнение к основному месту жительства есть дача или загородный дом.

Редактор: Ирина Киреева

дачиg4sсеверо-востоккраживзломы


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