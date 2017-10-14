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ФОТО: из-за обильных дождей в Нарве затопило Липовку ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Затопленная Липовка.
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Фото: Затопленная Липовка. Автор: Jesenija/Livejournal
Ида-Вирумаа

Интенсивные осадки в последние дни привели к подъему воды в Нарвском водохранилище, вынудив открыть шлюзы. В результате затопленным оказался нарвский пляж Йоаорг, известный как Липовая ямка.

Фотографии затопленной Липовки публикуют пользователи соцсетей.

В пятницу Идаский спасательный центр сообщил, что 12 октября поступило сообщение о застрявшем на острове Йоарг мужчине, который из-за резкого подъема воды не мог вернуться на берег. На месте выяснилось, что на островке застряли три человека, которых спасатели на лодке доставили на берег.

Редактор: Андрей Крашевский



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Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

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