ФОТО: из-за обильных дождей в Нарве затопило Липовку ({{commentsTotal}})
Интенсивные осадки в последние дни привели к подъему воды в Нарвском водохранилище, вынудив открыть шлюзы. В результате затопленным оказался нарвский пляж Йоаорг, известный как Липовая ямка.
Фотографии затопленной Липовки публикуют пользователи соцсетей.
В пятницу Идаский спасательный центр сообщил, что 12 октября поступило сообщение о застрявшем на острове Йоарг мужчине, который из-за резкого подъема воды не мог вернуться на берег. На месте выяснилось, что на островке застряли три человека, которых спасатели на лодке доставили на берег.
Редактор: Андрей Крашевский