В Нарве на улице Раквере целый месяц будет частично нарушено движение ({{commentsTotal}})
C 20 октября по 20 ноября в Нарве у дома №42 на улице Раквере будет частично нарушено движение.
Об этом сообщают городские власти, отмечая, что часть улицы Раквере около дома 42 будет закрыта для движения в связи с работами по реновации трубопроводов.
На время осуществления работ будут установлены временные дорожные знаки.
Городские власти просят водителей и пешеходов быть внимательными.
Редактор: Сергей Михайлов