В Нарве на улице Раквере целый месяц будет частично нарушено движение

C 20 октября по 20 ноября в Нарве у дома №42 на улице Раквере будет частично нарушено движение.

Об этом сообщают городские власти, отмечая, что часть улицы Раквере около дома 42 будет закрыта для движения в связи с работами по реновации трубопроводов.

На время осуществления работ будут установлены временные дорожные знаки.

Городские власти просят водителей и пешеходов быть внимательными.