На площади Вабадузе в центре эстонской столицы полиция во вторник утром открыла огонь по размахивавшему ножом мужчине, который затем скончался в больнице.

В 11:10 полиция получила сообщение о том, что по улице Харью в сторону площади Вабадузе движется мужчина, размахивающий ножами.

Пресс-секретарь полиции сообщила ERR, что мужчина был бос и пугал ножами прохожих.

Прибывшие на место полицейские приказали ему положить ножи на землю, но мужчина не подчинился. В ответ на это они произвели три предупредительных выстрела.

"После этого мужчина побежал в сторону полицейских, они в него выстрелили и мужчина упал", - сообщила Марие Аава новостям ERR.

Доставленный с тяжелыми ранениями в Северо-эстонскую региональную больницу мужчина скончался около полудня.

На месте происшествия. Фото: Сандер Койт/ERR

Известно, что больше никто в происшествии не пострадал.