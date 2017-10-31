Полиция в центре Таллинна застрелила размахивавшего ножом мужчину ({{commentsTotal}})
На площади Вабадузе в центре эстонской столицы полиция во вторник утром открыла огонь по размахивавшему ножом мужчине, который затем скончался в больнице.
В 11:10 полиция получила сообщение о том, что по улице Харью в сторону площади Вабадузе движется мужчина, размахивающий ножами.
Пресс-секретарь полиции сообщила ERR, что мужчина был бос и пугал ножами прохожих.
Прибывшие на место полицейские приказали ему положить ножи на землю, но мужчина не подчинился. В ответ на это они произвели три предупредительных выстрела.
"После этого мужчина побежал в сторону полицейских, они в него выстрелили и мужчина упал", - сообщила Марие Аава новостям ERR.
Доставленный с тяжелыми ранениями в Северо-эстонскую региональную больницу мужчина скончался около полудня.
На месте происшествия. Фото: Сандер Койт/ERR
Известно, что больше никто в происшествии не пострадал.
Редактор: Андрей Крашевский