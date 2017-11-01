Жители Эстонии с каждым годом пьют все меньше алкоголя

Потребление алкоголя в Эстонии сокращается четвертый год подряд - об этом свидетельствуют результаты свежего исследования Института конъюнктуры.

Если в 2007 на душу населения приходилось в среднем 15 литров чистого алкоголя, то в прошлом году этот показатель составлял 9,9 литра, передают в среду, 1 ноября, утренние новости ETV+.

Сократилось потребление как слабоалкогольных напитков, например, пива и сидра, так и вина, и крепкого алкоголя.

Свою роль в снижении потребления спиртного сыграло и повышение акцизов. При этом налоговая политика государства повлекла за собой развитие алкогольного туризма и всплеск приграничной торговли спиртным. Опрос Института конъюнктуры показывает, что 28% всех жителей страны в прошлом году ввозили алкоголь из-за границы.