Искаженная действительность: TripAdvisor блокирует отзывы жертв нападений на курортах

Портал TripAdvisor изначально был платформой для путешественников, которые могли делиться своим опытом. Но со временем сайт стал предоставлять возможность бронировки отелей и авиабилетов. При этом система блокирует негативные отзывы, чтобы не испортить впечатление о представленных на сайте услугах. Среди прочего портал скрыл информацию об ограблениях, насилии и даже о смертельных случаях.

Пострадавшие от насилия в люксовом отеле Мексики, которые пытались поделиться своим ужасным опытом в TripAdvisor, столкнулись блокировкой со стороны модераторов сайта — их негативные отзывы не были опубликованы. Таким образом портал искажает действительность, подвергая следующих туристов опасности, пишет портал err.ee со ссылкой на американское издание Journal Sentinel.

Половина комментариев стерта

В июле этого года женщина из США задала в форуме TripAdvisor вопрос: стоит ли ехать с мужем в путешествие в Мексику на курорт Ривьера-Майя. Женщина читала о случаях, когда в алкоголь что-то подсыпали, люди теряли связь с реальностью, а очнувшись, оказывались ограбленными или изнасилованными, некоторые случаи и вовсе были со смертельным исходом. Поскольку женщина хотела отправиться в путешествие, а ее муж – нет, она решила обратиться за советом в форум.

За десять дней накопилось порядка 55 комментариев, из которых 24 анонимных пользователя посоветовали паре поехать на курорт, утверждая, что они никогда не чувствовали себя так безопасно, как там. Еще четыре комментария не касались данной темы, в них писалось о глубине бассейна и прочих подобных темах.

Остальные 27 комментариев были стерты модераторами, поэтому узнать, были ли там предупреждения – невозможно. Вместо комментариев сайт указал ряд причин, по которым комментарии были удалены, например, за несоответствие теме или несоответствие семейным принципам.

На просьбу издания показать содержание этих комментариев, сайт ответил отказом.

После случая в Мексике, когда выпивший отравленный алкоголь студент из Висконсина погиб, издание обнаружило еще ряд подобных случаев, когда все начиналось с отравленного алкоголя и заканчивалось ограблением или насилием — все эти случаи были зафиксированы в полиции.

Семь лет назад на люксовом курорте женщина была изнасилована охранником, но при этом не смогла получить помощь ни от работников отеля, ни от местной полиции — случай не был задокументирован, а сотрудники гостинцы отказали в просьбе позвонить в полицию.

Ничего не подозревающие путешественники отправляются в опасные места, поскольку видят только положительные отзывы.

Женщина написала о случившемся в форум на TripAdvisor, однако модераторы посчитали ее сообщение не соответствующим семейным принципам. Только спустя семь лет, после вмешательства издания Journal Sentinel, сайт согласился опубликовать сообщение о происшествии. Однако поскольку сообщение датировано 2010 годом, оно оказалось только на 2608-й странице. При этом сообщение закрыто, к нему нельзя добавлять комментарии.

Стоит отметить, что это был далеко не единственный подобный случай. И каждый раз портал не публиковал рассказанные пострадавшими истории. Таким образом, портал сохраняет положительный имидж отелей (клиентов, которые им платят), даже если на их территории происходили ужасные вещи.

Однако все эти происшествия, сообщения о которых TripAdvisor блокировал, действительно имели место быть, и не были исключительно слухами.

В предприятии работают сотни сотрудников, в чьи обязанности входит распознавание "несоответствующего содержания", которое не должно портить имидж клиентов.

Люди, пытавшиеся оставить отзыв о своем опыте, получали письмо, в котором портал просил пользователя сделать сообщение соответствующим правилам сайта. Некоторые жертвы переделывали сообщения по нескольку раз, но поскольку портал так и не давал добро на публикацию, пользователи махали на эту затею рукой. Таким образом, криминальные истории так и не попадали на форум сайта.

На зарегистрированном в США сайте TripAdvisor оставлено свыше 535 млн комментариев от пользователей, которые из года в год делятся впечатлениями от отелей, ресторанов и достопримечательностей. В предприятии работают сотни сотрудников, в чьи обязанности входит распознавание "несоответствующего содержания", которое не должно портить имидж их клиентов.

Сообщения о реальной угрозе, которые скрываются в системе, могли бы предостеречь туристов от нападений. Однако ничего не подозревающие путешественники отправляются в опасные места, поскольку видят только положительные отзывы.

Более высокий рейтинг означает большую прибыль

TripAdvisor использует алгоритм, на основании которого те или иные курорты попадают на верхние строчки результатов поиска. Некоторые клиенты платят сайту в случае, если пользователи портала заходят на домашнюю страницу отеля, некоторые платят за каждую бронировку номера в отеле или за каждый купленный билет.

По этой причине порталу на руку выставлять своих клиентов в выгодном свете, чтобы у пользователей сайта не пропал к ним интерес. Средняя оценка всех отелей — от четырех до пяти баллов. Даже люксовый район в Мексике, где случались отравления и нападения, получает фактически одни четверки и пятерки.

Сколько негативных отзывов стирается – неизвестно. Даже некоторым пользователям дается право модерировать комментарии, но портал не сообщает, по какому принципу выбираются такие пользователи.

Высокий рейтинг выражается в деньгах. Проведенное в высшей школе гостиничного управления Cornell исследование показало, что если рейтинг отеля поднимается на один пункт из пяти, то отель может поднять цену на 11%, при этом заполняемость номеров не страдает. Таким образом, обратная связь напрямую влияет на продажи.

TripAdvisor начал свою деятельность в 2000 году, изначально это было бесплатное издание с советами туристам, поэтому многие даже не подозревают, что бизнес-модель портала основывается не только на отзывах пользователей. Главная цель сайта – увеличить количество оформленных через систему бронировок. А если бронировок нет, то и клиенты не заинтересованы в том, чтобы вкладывать свои деньги в продвижение через портал. По этой причине негативные отзывы всячески скрывают от глаз пользователей.