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В Нарве во время археологических работ обнаружили фрагменты церкви 19-го века ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Нарва. Иллюстративная фотография.
Нарва. Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа

Во время работ для установки нового противопожарного резервуара, начатых в рамках проекта реконструкции Нарвского замка, были обнаружены фундаменты церкви Святого Александра Невского, построенной в 1859 году, и гарнизонного учебного корпуса, построенного в 1840-х годах.

Деревянная церковь, располагавшаяся на западном дворе Нарвского замка, была посвящена Александру Невскому и использовалась призывниками Печорского 92-го пехотного полка, расположенного в Нарве, передает пресс-служба Нарвского музея.

С началом Первой мировой войны, 12 августа 1914 года полк покинул Нарву и церковь прекратила свою деятельность, а иконостас и церковная утварь в 1925 году были переданы Иверскому женскому комитету для нужд монастырской церкви.

Само же здание было разрушено во время Второй мировой войны в 1944 году.

Ведущиеся археологические работы являются частью проекта "Центр открытий пограничной крепости". Общая стоимость проекта более 4 миллионов евро, из которых 3,54 миллиона — поддержка Европейского фонда регионального развития. 

Проект начался 1 июля 2016 и продлится до 30 июня 2019 года.

Редактор: Сергей Михайлов

нарвский замокдревняя находка


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