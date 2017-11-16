Центробанк обеспокоен дефицитным бюджетом Эстонии

Об этом накануне поздно вечером в прямом эфире ETV заявил вице-президент центробанка Юло Каазик, передают в четверг утренние новости ETV+.

При этом он добавил, что этот дефицит все же не велик и вряд ли окажет негативное влияние на экономику Эстонии в целом.

Недовольство намерением коалиционных политиков утвердить дефицитный бюджет в ходе растянувшегося в среду почти на пять часов второго чтения проекта о госбюджете выражали и оппозиционные депутаты Рийгикогу, которые пытались внести в документ свои поправки, но все они были отвергнуты.

Еще одну серию поправок к проекту бюджета депутаты могут представить до 29 ноября, после чего их рассмотрит финансовая комиссия, а затем главный финансовый документ страны будет передан на заключительное голосование в парламент.

Доходы бюджета следующего года правительство оценивает в 10,33 млрд евро, а расходы - в 10,55 млрд.

Достичь структурного баланса государственной казны правительство запланировало лишь к 2020 году.