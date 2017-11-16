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Президент "Транса" Николай Бурдаков вновь стал депутатом Нарвского горсобрания ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Николай Бурдаков возвращается в горсобрание Нарвы.
Николай Бурдаков возвращается в горсобрание Нарвы. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа

Президент нарвского футбольного клуба "Транс" и член правления фирмы Narva Auto Николай Бурдаков стал замещающим депутатом представительного органа третьего по величине города страны.

Такое решение накануне, 15 ноября, утвердила городская избирательная комиссия Нарвы.

В горсобрании Бурдаков заменил Татьяну Пацановскую, которая стала исполняющей обязанности директора Социального департамента.

Еще одним замещающим депутатом городского собрания стала и.о. директора детского сада "Малыш" Екатерина Голубцова. В составе депутатского корпуса она заменила переизбранного на пост мэра Нарвы Тармо Таммисте.

И Николай Бурдаков, и Екатерина Голубцова были депутатами и предыдущего созыва горсобрания.

Екатерина Голубцова ранее была директором Школы №6, которую закрыли с 1 сентября 2015 года, объединив ее со школой Пеэтри.

С 2004 по 2013 год она была членом Народного союза Эстонии. В списке этой партии в 2009 году баллотировалась в Европейский парламент.

С сентября 2015 года стала членом Центристской партии. Около трех месяцев работала вице-мэром Нарвы по вопросам образования.

Редактор: Сергей Михайлов

горсобрание нарвы"транс"николай бурдаковекатерина голубцова


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