Ида-Вирумаа становится все более привлекательным для туристов регионом

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Ида-Вирумаа
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Википедия
Ида-Вирумаа

За первые девять месяцев этого года число зарубежных путешественников в гостиницах Ида-Вирумаа составило свыше 160 000 человек, что на 6% больше, чем в прошлом году, передали утренние теленовости ETV+.

Особенной популярностью Северо-Восток Эстонии пользуется среди туристов из России. Число российских туристов, которые пользовались услугами гостиниц Ида-Вирумаа в течение первых трех кварталов, составило почти 38 000 евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос более, чем на четверть.

На фоне роста туристического потока из-за рубежа показатели внутреннего туризма почти не изменились – за 9 месяцев текущего года услугами предприятий по размещению Ида-Вирумаа воспользовались около 100 000 человек. Это примерно столько же, сколько и годом ранее.

Редактор: Ирина Киреева

ида-вирумаароссийские туристы


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