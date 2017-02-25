В Таллиннском русском музее открылась выставка печатных раритетов

В центре внимания – несколько исторических эпох, а также социальная, культурная и политическая история, отраженная в печатных изданиях. Фото: ERR

В Таллиннском русском музее открылась выставка "Русское печатное слово в Таллинне: от 19-го века до 1940 года". В центре внимания – раритетные издания, выходившие на русском языке в Таллинне 100-200 лет назад.

"Выставка предлагает поразмыслить о многом. В буквальном смысле можно зачитаться материалами, которые представлены здесь. Кроме того, выставка позволяет сделать экскурс в историю русского печатного слова как такового", - сказала куратор выставки Мария Сморжевских-Смирнова в интервью "Актуальной камере".

Посетители смогут познакомиться с историей русской печати в Таллинне, реформами русского алфавита, процессом изготовления книги.

Основу экспозиции составили раритетные издания из частной коллекции Александра Борисова: книги, брошюры, журналы, художественные каталоги, афиши, газеты, выходившие на русском языке в Таллинне в период от 1820-х гг. до 1940 года. Помимо этого, представлены экспонаты из коллекций Таллиннского городского музея, Таллиннского русского музея, Музея печати и Музея бумаги, Эстонского киноархива, Академической библиотеки Таллиннского университета и Музея Харьюмаа.

Кураторы выставки – Мария Сморжевских-Смирнова и Зураб Янес. Выставка будет открыта до 29 января 2018 года.