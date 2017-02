Обсуждение в Рийгикогу: надо снижать тарифы на транзит и улучшать отношения с Россией

Транзит ERR

В ходе обсуждения участники пришли к выводу, что транзитная логистика в Эстонии является быстрой и качественной, но цены на услуги не конкурентоспособны в сравнении с соседними странами. По словам председателя экономической комиссии Айвара Кокка, политики должны создать конкурентоспособные условия для логистических фирм и помогать им на переговорах с соседними государствами.

Председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин подчеркнул необходимость учитывать экономические аспекты в государственной политике.

"Государственное мышление не состоит в том, чтобы бояться соседа и готовиться к войне. Государственное мышление состоит в том, чтобы признать свои ошибки и сказать, что слишком часто интересы других государств и народов, например, Украины, для нас важнее интересов собственных предприятий и сельчан", - сказал Стальнухин, заявив о необходимости налаживать нормальные отношения с Россией. По его словам, ту же точку зрения высказывают все представители транзитного сектора.

В том же духе высказался зампред экономической комиссии Тоомас Кивимяги. "В сигналах восточному соседу некоторые вещи можно было бы и не говорить", - сказал он.

На заседании также был высказан ряд предложений по улучшению ситуации в транзитном секторе. Ассоциация логистики и транзита предложила изменить систему расчета тарифов за пользование инфраструктурой в сторону их понижения. По мнению Кивимяги, тарифы также необходимо понизить, одновременно создавая новые транзитные коридоры, в первую очередь с юга на север, а также развивая проект Rail Baltica.

Айвар Кокк предложил перевозить по железной дороге некачественную древесину для выработки электроэнергии, а также щебенку из карьеров для дорожных работ по всей Эстонии. По его мнению, это позволило бы повысить объемы железнодорожных грузоперевозок на 10%.

Согласно представленному на заседании исследованию аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers, в 2005-2015 годы международные грузоперевозки в Эстонии сократились примерно на 50%. Грузооборот портов за тот же период сократился на 26%, а грузоперевозки по железной дороге — на 68%.

К участию в обсуждении были приглашены председатель совета Эстонской железной дороги Прийт Рохумаа, председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи, председатель правления Таллиннского порта Валдо Калм, председатель правления EVR Cargo AS Рауль Тоомсалу, председатель правления VOPAK E.O.S. AS Арноут Лугтмейер, член правления Alexela Logistics Аарто Эйпре, председатель правления Transiidikeskuse AS Эрик Лайдвеэ и председатель правления Ассоциации логистики и транзита Андрес Валгерист.

Экономическая комиссия Рийгикогу планирует продолжить обсуждение проблем транзита на выездном заседании в Ида-Вирумаа, которое состоится 9 марта.