Valio оштрафована в Финляндии на 70 млн евро за нечестную конкуренцию

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Суд назначил финской компании компании Valio штраф в размере 70 млн евро за искусственное занижение цен на молоко с целью вытеснить с рынка шведского конкурента Arla Ingman.

Высший административный суд Финляндии пришел к выводу, что Valio злоупотребляла доминирующим положением на рынке, продавая в период с 2010 по 2012 годы молоко по заниженной цене, сообщил в четверг, 29 декабря, новостной портал финского телерадиовещания Yle.

В результате проверки, проведенной антимонопольным ведомством, выяснилось, что компания в 2010 году приняла решение об искусственном занижении цен на молоко с тем, чтобы вытеснить с рынка шведского конкурента Arla Ingman.