Департамент направит налогоплательщикам 371 000 платежных извещений

Сайт Налогово-таможенного департамента. Фото: Postimees/Scanpix

Налогово-таможенный департамент (MTA) на этой и следующей неделе направит 302 984 лицам в общей сложности 371 008 платежных извещений.

Большая часть будет направлена по электронной почте, примерно 5000 лицам — в форме SMS, а 70 000 лицам по почте на адрес, указанный в регистре народонаселения.

Налог на землю в размере до 64 евро надо заплатить к 31 марта, из превышающего 64 евро налога нужно по крайней мере половину, но не менее 64 евро, внести к 31 марта, а остальное – не позднее 3 октября.

У налогоплательщиков есть возможность внести в качестве земельного налога полагающийся им возврат по налогам.