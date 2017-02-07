logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В 2016 году в Эстонии зафиксировали рекордно низкое число банкротств

Бумаги о банкротстве Фото: ERR
Владимир Ойжинский, служба новостей "Радио 4"
Cегодня 18:57
Рубрика: Экономика

В 2016 году количество обанкротившихся предприятий в Эстонии оказалось на рекордно низком уровне - банкротами были признаны 335 фирм. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник, 31 января, результаты ежегодного исследования, проведенного компанией Creditinfo Eesti.

Как передает итоговая информационная программа "Эхо дня" на волне "Радио 4", количество банкротств сокращается в Эстонии уже шесть лет подряд. Если в 2009-м и 2010-м году число разорившихся предприятий переваливало за отметку в тысячу, то начиная с 2011-го показатель пошел на убыль и в прошлом году составил 335. Это лишь 0,16% от общего количества зарегистрированных компаний. За год число обанкротившихся фирм упало на 12% и оказалось на рекордно низком уровне.

На обанкротившихся предприятиях были заняты свыше 1300 человек. Средняя сумма задолженности превышала 70 000 евро.

По словам старшего аналитика компании Creditinfo Анне-Ли Отс, даже в десятке самых крупных банкротов прошлого года значатся малоизвестные фирмы с небольшим оборотом.

"Бросается в глаза то, что в их числе несколько компаний, которые торгуют металлом и моторным топливом. Общий оборот этих 110 предприятий составлял 155 млн евро из 230-и млн, которые приходятся на период деятельности всех обанкротившихся в прошлом году фирм", - объяснила она.

В качестве главной причины прошлогодних банкротств эксперты называют плохой бизнес-план.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 31.01.2017 (18:00)

Погода

foto
Во вторник в Эстонии воздух прогреется до трех градусов

Новости Эстонии

foto
Артемий Троицкий заступился за русскую школу Эстонии
 foto
Эпидемия гриппа на подъеме: в аптеках закончились необходимые для борьбы с болезнью лекарства  
 foto
Обладатель серого паспорта Александр Пуштов позитивно воспринял идею Ратаса о гражданстве
 foto
Юшкин о звонке Трампа Путину: это символический старт на пути улучшения отношений
 foto
Юри Ратас: возглавляемое центристами правительство сделает жизнь в Эстонии лучше

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию
 foto
Эксперты: влияние санкций на российский финансовый рынок было не слишком значительным