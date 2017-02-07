В 2016 году в Эстонии зафиксировали рекордно низкое число банкротств

Бумаги о банкротстве Фото: ERR

В 2016 году количество обанкротившихся предприятий в Эстонии оказалось на рекордно низком уровне - банкротами были признаны 335 фирм. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник, 31 января, результаты ежегодного исследования, проведенного компанией Creditinfo Eesti.

Как передает итоговая информационная программа "Эхо дня" на волне "Радио 4", количество банкротств сокращается в Эстонии уже шесть лет подряд. Если в 2009-м и 2010-м году число разорившихся предприятий переваливало за отметку в тысячу, то начиная с 2011-го показатель пошел на убыль и в прошлом году составил 335. Это лишь 0,16% от общего количества зарегистрированных компаний. За год число обанкротившихся фирм упало на 12% и оказалось на рекордно низком уровне.

На обанкротившихся предприятиях были заняты свыше 1300 человек. Средняя сумма задолженности превышала 70 000 евро.

По словам старшего аналитика компании Creditinfo Анне-Ли Отс, даже в десятке самых крупных банкротов прошлого года значатся малоизвестные фирмы с небольшим оборотом.

"Бросается в глаза то, что в их числе несколько компаний, которые торгуют металлом и моторным топливом. Общий оборот этих 110 предприятий составлял 155 млн евро из 230-и млн, которые приходятся на период деятельности всех обанкротившихся в прошлом году фирм", - объяснила она.



В качестве главной причины прошлогодних банкротств эксперты называют плохой бизнес-план.