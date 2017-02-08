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Рынок контрабандного топлива в Эстонии сокращается

Участники пикета против повышения акцизов на топливо. Тоомпеа, 26 апреля 2015. Фото: Мартин Дремлюга/ERR
Cегодня 17:49
Рубрика: Экономика

С 1 февраля в Эстонии были подняты акцизы на топливо и алкоголь, что приведет к очередному повышению цен. В то же время, как свидетельствуют данные Налогово-таможенного департамента, рынок контрабандного топлива в Эстонии сокращается, а налоговые сборы с акцизных товаров за прошедший год превысили запланированные объемы.

Об этом сообщает итоговая информационная программа "Эхо дня", выходящая на волне "Радио 4".

"С 1 февраля в Эстонии поднимаются акцизы на моторное топливо и алкоголь, что может в очередной раз подтолкнуть людей к тому, что они вынуждены будут искать способы их приобретения за пределами Эстонии - например, в Латвии или России. Или же отдавать предпочтение контрабандным товарам", - отмечает автор сюжета Александр Семенов.

В то же время, согласно данным Налогово-таможенного департамента, объем контрабандного рынка топлива в Эстонии в период с 2014-го по 2015-й годы сократился на три миллиона евро.

"Рынок контрабандного топлива, если говорить о 2015-м годе, сократился, поскольку была реализована новая система надзора. Кроме того, Налогово-таможенный департамент реорганизовал свою работу, и теперь за топливо, которое было нелегально ввезено в Эстонию, придется заплатить в соответствии с налоговой ставкой, в то время как ранее оно просто конфисковывалось. Поэтому это в свою очередь ставит под вопрос разумность таких действий - когда ты нелегально ввозишь топливо в страну и в итоге оказываешься вынужден заплатить все налоги, оно перестает быть конкурентоспособным. И в этих действиях теряется смысл", - говорит глава информационного отдела Налогово-таможенного департамента Янек Лейс.

По данным Налогово-таможенного департамента, за прошедший год за счет акциза на топливо удалось собрать на 4 400 000 евро больше, чем предполагалось. Акциз на алкоголь принес на 3 миллиона евро больше, а табачный акциз на 4 миллиона 360 тысяч больше, чем ожидалось.

В то же время отмечается, что если объем рынка контрабандного алкоголя за прошедший год практически не изменился, то контрабандных сигарет стали продавать больше. Кроме того, этот рост может продолжиться и в будущем.

"Рост контрабандного рынка существует. И если речь идет о контрабандных сигаретах, то это в первую очередь происходит из-за того, что разница между ценой на легальную пачку сигарет и ценой на контрабандную - увеличилась. И это, безусловно, оказывает влияние на потребителей, которые считают свои деньги. И им приходится решать - или платить больше и покупать легальные сигареты, или покупать контрабандные и тем самым экономить. Поэтому, конечно, этот рынок может вырасти", - прогнозирует Янек Лейс.

Несмотря на это, по словам заместителя директора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманна, контрабандный рынок по-прежнему держится под контролем.

"Контрабандный рынок у нас под контролем, мы знаем, что там происходит и непрерывно работаем над тем, чтобы рынок контрабандной продукции не увеличивался. Мы инвестировали средства в технику, необходимую для отслеживания контрабандного товара на границе. Мы держим границы закрытыми, чтобы количество нелегальной продукции не увеличивалось. Акцизы растут, но это не значит, что мы работаем меньше", - считает Рейтманн.

Как ранее писал rus.err.ee, акциз на моторное топливо вырос с 1 февраля дня на 10% - это предполагает, что литр бензина на заправках подорожает на 5,6 цента, а литр дизельного топлива - на 5,4 цента.

По мнению продавцов топлива, за день цены существенно не повысятся, потому что на заправках есть запас топлива на пару дней, но уже в понедельник они могут существенно вырасти.

По оценке Минфина, рост акциза на моторное топливо не вызовет общего повышения цен в Эстонии. Ведомство напоминает, что в случае таких акцизных товаров как топливо, алкоголь и табак следует учитывать, что продавцы ими запасаются - это помогает сгладить повышение цен.

Доля топлива в экономике составляет до 3%, а в производстве продуктов питания еще меньше - приблизительно 1%,отмечает Минфин.

Сергей Михайлов
Редактор

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