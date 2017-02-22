Новое народное развлечение в Таллинне: инвесторы охотятся за двушками в Мустамяэ

На рынке недвижимости в Таллинне быстрее всего разбирают двухкомнатные квартиры в панельных домах Мустамяэ. Фото: Postimees/Scanpix

На вторичном рынке недвижимости Таллинна быстрее всего раскупаются требующие ремонта однокомнатные и двухкомнатные квартиры в спальных районах, которые в первую очередь покупают для дальнейшей продажи или сдачи в аренду. К волне инвестиций в недвижимость привело то, что поколение среднего возраста выплатило первый жилищный кредит и берет уже второй, чтобы сдавать квартиру или отдать ее детям.

Тот, кто недавно пытался купить недвижимость в столице, хватаются за голову: квартиры уводят из-под носа, для просмотра интересующих квартир выстраиваются большие очереди, и не всегда успеваешь на них взглянуть до того, как кто-то заключит сделку. А тем временем цены потихоньку растут.

Представители бюро недвижимости утверждют, что снижения цен не стоит ожидать до тех пор, пока в недвижимости заинтересовано поколение детей поющей революции.

Самые быстрые сделки заключаются за считанные недели

Быстрее всего с рынка недвижимости исчезают небольшие неотремонтированные однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Мустамяэ, Ыйсмяэ и Ласнаямяэ. Также многие покупают однокомнатные и двухкомнатные квартиры с ремонтом, но и они чаще всего находятся в "горах".

"Наибольший интерес представляют собой выгодные для инвестирования квартиры — те, которые доступны для простых людей. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры без ремонта идут лучше всего. А самые популярные районы — Кристийне, Ласнамяэ и Мустамяэ", - отметил Михкель Ойдерма, менеджер бюро недвижимости 1Partner.

По словам Пеэпа Соомана, специалиста по продаже недвижимости из Pindi Kinnisvara, если есть договоренность по цене, то сделка заключается за считанные недели. "Среди двухкомнатных квартир успешнее всего продаются те, что стоят около 60 000 евро, а аналогичная граница для трехкомнатных квартир — 80 000 евро".

"В основном предпочитают отремонтированные квартиры из двух или трех комнат, которые подходят для молодых семей, но в то же время их легко сдавать в аренду. Не первый или последний этаж, квартира должна быть скорее в хорошем состоянии", - отметил Сооман. В качестве инвестиций предпочитают недвижимость в Мустамяэ, ведь в этом районе располагаются среднеспециальные и высшие школы, и там существует высокая потребность в жилье. Чаще предпочитают более дешевые панельные дома, потому что они доступнее по цене".

Квартиры в деревянных домах, которые хорошо пользовались спросом, для среднего покупателя стали слишком дорогими.

"Вторые по популярности - небольшие квартиры в деревянных домах - стали настолько дорогими, что люди больше не могут себе их позволить. Семьи с детьми стали чаще искать жилье на границе города и за городом. Из-за высоких цен люди переезжают в Саку, Сауэ, Табасалу и так далее", - сказал Сооман.

"Покупка квартир для инвестирования — самый популярный спорт прошлого года среди населения Эстонии. Около трети всех сделок заключается с целью инвестирования, в основном для сдачи в аренду, но и для дальнейшей перепродажи после ремонта. Следующая по популярности цель — приобретение первой квартиры после съемного жилья или переезд от родителей", - перечислил Михкель Ойдерма из 1Partner.

Резкого падения рынка ожидать не стоит

Буму на рынке недвижимости способствуют как родившиеся в период поющей революции 26-30-летние молодые люди, так и покупатели за 30, которые хотят поменять жилье старого типа на более современное", - сказал исполнительный директор таллиннского отдела Arco Vara.

Сооман из Pindi Kinnisvara и вовсе не считает происходящее бумом.

"Если посмотреть на количество сделок, то никакого ралли не видно. Цены, конечно, поднялись, но причина тому — небольшое количество предложений, при том, что люди продолжают переезжать в Таллинн. До тех пор, пока население столицы растет, мы не прогнозируем спада рынка и уменьшения количества проданных квартир", - сказал Сооман.

Несмотря на быстрый рост цен, специалисты считают, что он все-таки приостановился. Также не прогнозируется и резкое падение рынка.

"Рост цен замедлился, но это не означает, что они начнут падать. Они снизятся в том случае, если кредитные учреждения прекратят свое финансирование. Резкое падение не прогнозируется", - заявил Агур Таммисту из бюро недвижимости Domus. "Сегодня стоит продать квартиру, снять на год другое жилье, а после этого купить дом", - посоветовал он.

Элари Тамм из Arco Vara также с оптимизмом смотрит на дальнейшее развитие рынка недвижимости.

"В этом году продолжения роста цен на недвижимость не ожидается — инфляция повысит частные потребительские расходы, рост зарплат при низкой производительности предприятий замедлится, а в результате всего этого снизится и уровень продаж недвижимости", - рассказал он. "Предложение резко снизилось, но возможно оно будет компенсировано за счет новых проектов. Число предложений падает, заключается меньше сделок, а рост цен замедляется. Если количество новых проектов останется на прежнем уровне, то предложение не должно превысить спрос, а рынок недвижимости остынет без резкого падения".

По его словам, более вероятно, что на рынок недвижимости в Таллинне сможет повлиять ситуация в банках ЕС, выход стран из союза, а также ситуация на рынке недвижимости в Швеции.