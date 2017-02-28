Налоговый департамент начал возвращать переплаченный подоходный налог
По состоянию на утро вторника налоговые декларации подали 407 046 жителей Эстонии, возврату на данный момент подлежит 65,2 млн евро. Первые суммы поступят на банковские счета людей, начиная с сегодняшнего дня.
"Вчера мы приняли первые 30 000 решений о возврате подоходного налога, тем самым, первые суммы поступят на банковские счета людей сегодня", - сказал пресс-секретарь налогово-таможенного департамента (MTA) Райнер Лауритс.
"Если в первый день подоходный налог вернут 30 000 жителей, то в последующие дни уже – 60 000. Это значит, что люди, с налоговой декларацией которых все в порядке, получат переплаченный подоходный налог к концу следующей недели", - сказал он.
Людям, о декларации которых MTA требуется дополнительная информация или чьи данные нуждаются в проверке, придется немного подождать. "Советуем следить за инфостраницей о своей декларации в e-maksuamet/e-toll, чтобы знать, в каком она находится состоянии", - сказал Лауритс.
По сообщению MTA, к утру вторника 21 февраля налоговые декларации подали 407 046 человек, возврату на данный момент подлежит 65,2 млн евро, а доплате 4,7 млн евро.
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