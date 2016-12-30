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Экспорт новогодних елок из Эстонии растет 

Елка. Иллюстративная фотография. Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 12:31
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

В последние годы растет экспорт новогодних елок из Эстонии — в прошлом году их было продано за рубеж 129 000.

Больше всего Эстония продает новогодних елок в Данию – в прошлом году их было продано в эту страну почти 70 000 по средней цене 7 евро за дерево, сообщил в пятницу Департамент статистики.

В Великобританию в прошлом году было продано почти 18 000 елок, по средней цене 12 евро за штуку, в Германию было отправлено – 14 000, в Ирландию 5000 елок, причем в Ирландию елки продавались по 18 евро.

Несколько тысяч елок были проданы также в Латвию, Францию, Финляндию, Швецию и Польшу.

В позапрошлом году экспорт новогодних елок из Эстонии составил 113 900, а в 2013 году 101 300 деревьев.

Ирина Киреева
Редактор

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