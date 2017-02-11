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Ветрогенераторы Eesti Energia в январе увеличили производство электричества на 70%

Иллюстративная фотография. Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 12:13
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Парки ветрогенераторов принадлежащей концерну Eesti Energia фирмы Enefit Taastuvenergia в январе выработали на 70% больше электроэнергии, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Если в январе прошлого года ветропарки Eesti Energia в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу произвели около 12,4 гигаватт-часа возобновляемой электроэнергии, то в январе этого года они произвели 21 гигаватт-час. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила пресс-служба Eesti Energia, отметив, что за год такое количество электричества потребляют 8500 средних домохозяйств.

Рост выработки объясняется благоприятными погодными условиями для работы ветрогенераторов. "Для января 2017 года был характерен порывистый и временами очень сильный ветер. Поскольку у Enefit Taastuvenergia есть парки ветрогенераторов по всей Эстонии, продукция была хорошей и при ветре разных направлений", - сказал глава Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик.

Две ГЭС Eesti Energia – в Кейла-Йоа и Линнамяэ – в январе произвели в два раза больше электроэнергии в годовом сравнении, нарастив выработку до 577 мегаватт-часов.

Количество электро- и теплоэнергии, произведенной на ТЭЦ в Иру, Пайде и Валка, сократилось в годовом сравнении, поскольку в этом году было теплее и нагрузка на станции была ниже.

Enefit Taastuvenergia — объединяющая предприятия возобновляемой энергии концерна Eesti Energia фирма, которая управляет парками ветрогенераторов в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу, а также ГЭС в Кейла-Йоа и Линнамяэ. Фирма также является оператором Ируской электростанции, где электричество производится из смешанных бытовых отходов и газа. В портфель фирмы входят также ТЭЦ в Пайде и Валке, где в качестве основного топлива используется биомасса.

Андрей Крашевский
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