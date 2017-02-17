Безработица в Эстонии за месяц выросла на 9%

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В январе нынешнего года выросло число безработных до 30 890 человек. Касса по безработице объяснила это влиянием сезонных факторов и реформой трудоспособности. Касса прогнозирует что в 2017 году число безработных увеличится за счет инвалидов.

В конце января было зарегистрировано 30 890 безработных или 4,8% трудоспособного населения. В их числе было 6 192 человека с пониженной трудоспособностью. В итоге по сравнению с прошлым месяцем показатель зарегистрированной безработице вырос почти на 9%, а в сравнении с тем же периодом прошлого года зарегистрированная безработица в январе была почти на 3% ниже.

Согласно прогнозам, под влиянием реформы трудоспособности, средняя численность зарегистрированных безработных в 2017 году вырастет по сравнению с прошлым годом приблизительно на четверть.

В связи со вступлением в силу нового этапа реформы трудоспособности, численность клиентов кассы по безработице значительно выросла именно за счёт людей с пониженной трудоспособностью. С 1 января 2017 года касса по безработице проводит оценку трудоспособности тех людей с длительными нарушениями здоровья, которые ранее проходили оценку трудоспособности в департаменте социального страхования.

"Во второй половине 2016 года мы начали оценивать трудоспособность в тех случаях, когда человеку ранее не была оценена трудоспособность. На сегодняшний день мы также проводим повторные оценки, что для нас означает вместо 1000 ходатайствующих в среднем примерно около 4 500 ходатайствующих в месяц. Половина людей с пониженной трудоспособностью уже работает на данный момент, но есть значительная часть тех, у кого сохранена частичная трудоспособность, но они сейчас не работают и получают в кассе по безработице помощь в поиске работы. Исходя из этого, в первые годы реформы трудоспособности численность зарегистрированных безработных будет увеличиваться", - сказал председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел.

В январе самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был по-прежнему в Ида-Вирумаа (10,9%) и Валгамаа (8,6%), а самый низкий уровень был в Харьюмаа (3,5%) и Тартумаа (3,6%).

В конце января большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили неквалифицированные рабочие (22%), квалифицированные рабочие и ремесленники (19%) и работники сферы торговли и услуг (17%).