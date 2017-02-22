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Грузооборот Таллиннского порта за год сократился почти на 40%

Порт Мууга. Фото: Таллиннский порт
Cегодня 17:34
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Грузооборот Таллиннского порта в январе сократился на 38,7% до 1,4 млн тонн в сравнении с январем 2016 года. По сравнению с предыдущим месяцем изменения незначительные.

"Снижение объемов грузооборота вызвано в первую очередь большим спадом наливных грузов в сравнении с январем 2016 года, когда грузов этой категории в сравнении с другими месяцами было относительно много. Сокращение объемов наливных грузов в основном было связано с сокращением объема железнодорожных перевозок", - пояснил председатель правления порта Валдо Кальм, добавив, что в сравнении с месяцами последнего квартала прошлого года, объемы грузооборота сохранились в почти таких же объемах.

Число обработанных портом контейнеров выросло на 23,7% до 18 898 TEU, а оборот контейнерных грузоперевозок вырос на 17,2% до 165 300 тонн.

За год оборот жидких грузов сократился на 60,7% до 577 200 тонн, а сыпучих грузов — на 12,8% до 207 900 тонн.

Оборот грузов Ro-Ro вырос на 13% до 360 000 тонн.

Грузовые суда заходили в порты Tallinna Sadam в январе 142 раза, а за тот же период прошлого года 151 раз.

Артур Тооман
Редактор

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