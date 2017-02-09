На эстонских заправках бензин подорожал до 1,224 евро
В четверг, 2 февраля, крупнейшие продавцы топлива в Эстонии повысили стоимость бензина и дизельного топлива.
Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что подорожание топлива произошло на АЗС фирм Statoil, Olerex, Alexela и Neste.
В Таллинне на заправках этих предприятий литр как бензина, так и дизельного топлива стоит теперь 1,224 евро. При этом еще накануне заправиться можно было, заплатив 1,184 евро за литр топлива.
В среду, когда в Эстонии на 10% вырос акциз на автомобильное топливо, продавцы горючего сообщили, что рост цен произойдет в начале следующей недели, поскольку на заправках пока остаются запасы топлива.
Там нет комментариев. Будьте первым!