На эстонских заправках бензин подорожал до 1,224 евро

Новый акциз - новые цены. Фото: ERR

В четверг, 2 февраля, крупнейшие продавцы топлива в Эстонии повысили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что подорожание топлива произошло на АЗС фирм Statoil, Olerex, Alexela и Neste.

В Таллинне на заправках этих предприятий литр как бензина, так и дизельного топлива стоит теперь 1,224 евро. При этом еще накануне заправиться можно было, заплатив 1,184 евро за литр топлива.

В среду, когда в Эстонии на 10% вырос акциз на автомобильное топливо, продавцы горючего сообщили, что рост цен произойдет в начале следующей недели, поскольку на заправках пока остаются запасы топлива.