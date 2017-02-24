С финского конвейера сошел первый Mercedes

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Компании Daimler перенесла часть своего производства из Германии в Финляндию на автозавод Valmet, где 16 февраля сошел с конвейера первый внедорожник Mercedes.

Как сообщается на сайте автозавода Valmet, в этом году на он намерен выпустить тысячу машин новой модели Mercedes-Benz GLC, а первый внедорожник уже сошел с конвейера 16 февраля. Директор завода Илпо Корхонен заявил, что сотрудничество с немецким автопроизводителем является самым амбициозным проектом в истории компании из Уусикаупунки.

В этом году на завод также примут почти тысячу новых сотрудников, что станет крупнейшей рекрутинговой кампанией в истории Valmet, сообщает fontanka.fi.

Автомобильный завод Valmet Automotive в финском городе Уусикаупунки выиграл международный тендер на производство новой модели Mercedes-Benz GLC в 2015 году. Компании Daimler потребовалось новое место для производства, поскольку мощности завода в Бремене уже задействованы в полной мере.