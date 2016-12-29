В ноябре закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 25%

С ростом цен на молоко вынуждены мириться и рядовые потребители. Фото: Postimees/Scanpix

В ноябре закупочные цены на молоко в Эстонии выросли как в годовом, так и в месячном сравнении.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в ноябре средняя закупочная цена молока составила 296,12 евро за тонну. По сравнению с октябрем это на 12,2% больше.

В годовом сравнении закупочные цены на молоко также выросли, и еще более заметно - в ноябре они увеличились на 25,7% по сравнению с ноябрем 2015 года.

В ноябре текущего года предприятия молочной промышленности произвели 8400 тонн питьевого молока, 2100 тонн сливок, 3100 тонн ферментированного молока, 3700 тонн сыра и 1700 тонн творога.