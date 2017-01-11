Разница в цене бензина в Эстонии и Латвии скоро составит 15 центов за литр

Цены на топливо на АЗС Olerex в среду. Фото: ERR

Цена на бензин и дизтопливо в Эстонии выросла с декабря на 7% и предстоящее повышение акциза приведет к дальнейшему повышению цен. Продавцы топлива прогнозируют, что все больше автовладельцев будут заправляться в Латвии.

По словам председателя Союза масел Эстонии Тоомаса Сакса, рост цен на топливо объясняется несколькими причинами. "Во-первых, производители нефти смогли впервые за долгое время договориться о контроле над уровнем добычи. Роль играет и обменный курс американского доллара к евро, потому что международная торговля топливом в основном идет в долларах. Нельзя забывать и о повышении акцизов в прошлом году, которое привело к росту цен на топливо на 5-6 центов за литр", - сказал Сакс новостному порталу ERR в среду, 4 января.

В среду на большинстве таллиннских АЗС 95-й бензин и дизельное топливо стоили 1,14 евро за литр.

По словам Сакса, уровень цен на топливо на глобальном рынке трудно прогнозировать, но аналитики считают, что в начавшемся году можно ожидать умеренного роста цен. Он добавил, что можно быть уверенным в одном — в начале февраля акциз в Эстонии вырастет на 10%, что приведет к подорожанию топлива примерно на пять центов за литр.

"Ни в коем случае не стоит забывать и о том, что в этом году наши соседи акцизы повышать не будут. После повышения у нас акциза разница в ценах с Латвией достигнет примерно 15 центов за литр, что несомненно привлечет заметное число потребителей заправляться в Латвии, а падение оборота будет толкать эстонские топливные фирмы к повышению цен. Но с точки зрения потребителя позитивно, что сейчас на рынке жидкого топлива очень жесткая конкуренция, это не позволяет с легкостью повышать цены", - считает Сакс.

Гендиректор Circle K Eesti AS (оператора сети АЗС Statoil) Кай Реало сказала, что цены на топливо на мировом рынке выросли примерно на 7% по сравнению с началом декабря. Основная причина роста кроется в соглашении ОПЕК об ограничении объемов нефтедобычи, что подняло цены на нефть до самого высокого уровня за последние 1,5 года. По ее словам, это влияет и на закупочные цены готовой продукции, то есть моторного топлива.

Реало отметила, что цены на моторное топливо зависят от нескольких переменных, и их почти невозможно прогнозировать. "Цена продукта на мировом рынке в первую очередь зависит от цен на нефть, а закупочные цены в Эстонии — от обменного курса доллара и евро. Кроме того, розничные цены на моторное топливо сильно зависят от акцизов, которые в Эстонии снова повысятся в феврале. Но в пользу клиентов говорит сверхжесткая конкуренция на розничном рынке моторного топлива, которая давит на цены, вынуждая продавцов уменьшать свою маржу", - пояснила она.

В последний раз литр бензина стоил больше 1,2 евро в июле 2015 года, дизеля — в ноябре 2014 года. По словам Реало, следует помнить, что после этого акцизы уже повышались и при сравнении цен нужно обязательно учитывать различные ставки акциза в сравниваемые периоды.

Февральское повышение акциза, по оценке Реало, приведет к подорожанию бензина и дизеля примерно на 5,5 центов за литр, после чего разница в розничной цене дизтоплива между Эстонией и Латвией составит 15 центов за литр.

"Кроме того, цены на моторное топливо повысятся и в связи с обязательным переходом на продажу топлива с биодобавками в мае этого года, когда в 95-м бензине доля этанола должна будет составлять около пяти процентов, а доля биодобавки в дизтопливе — около семи процентов", - сказала Реало.