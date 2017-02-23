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Эстония намерена к 2050 году снизить выбросы СО2 на 80%

Нарвские электростанции Фото: Scanpix/PM
Cегодня 17:51
Рубрика: Экономика

В Рийгикогу завершилось первое чтение представленного правительством проекта постановления "Основ политики в области климата до 2050 года", согласно которому выбросы СО2 в стране должны быть уменьшены почти на 80%. 

Основное внимание в проекте уделяется снижению выбросов парниковых газов и сдерживанию климатических изменений, связанных с энергетикой, промышленностью, сельским хозяйством и лесоводством.

Долгосрочная цель Эстонии – перейти на экономику с низкими выбросами углекислого газа. Это означает, что экономика и энергетика постепенно будут реорганизованы и станут более эффективными с точки зрения затрат ресурсов, производительности и экологичности.

К 2050 году Эстония планирует снизить выбросы парниковых газов почти на 80% по сравнению с уровнем 1990-го года. Оценка влияния показала, что эта цель достижима и действительно окажет положительное влияние на экономику и энергетическую безопасность.

Артур Тооман
Редактор

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