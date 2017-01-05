Для новогоднего салюта в Тарту используют почти 6000 ракет

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Новогодний салют в Тарту продлится семь минут, в течение которых в небо будут запущены 5992 ракеты, которые взорвутся с различными эффектами на высоте до 180 метров.

Салют будет происходить из традиционного места на газоне между клубом Atlantis и мостом Победы в центре Тарту, сообщила в четверг, 29 декабря, мэрия южноэстонского города.

Лучший вид на салют открывается с бульвара Свободы, Ратушной площади (со стороны реки) и с холма Ванемуйне.

В этом году тартуские власти потратят на новогодний салют 4500 евро.