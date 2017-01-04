Председатель комиссии по гособороне Ханнес Хансо: бюджет на оборону должен вырасти в два раза

Эстония не готова к береговой обороне - к такому выводу пришли эксперты, основываясь на результатах исследования по гособороне. По словам аналитиков, обязанности по защите страны с моря распределены между тремя госучреждениями, у которых отсутствует взаимное сотрудничество. По оценке председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Ханнеса Хансо, чтобы укрепить военную мощь страны на всех фронтах, финансирование данной сферы должно вырасти в два раза, передает "Актуальная камера".

Согласно результатам масштабного исследования, проведенного аналитиками разных оборонный центров, у Эстонии практически отсутствуют возможности для защиты государства на море. Эксперты считают, что в случае угрозы наша страна будет неспособна противостоять противнику в морском пространстве.

"Основной совет - начать использовать военную силу для обнаружения и создания общего представления о том, что происходит на море, для создания и развития необходимых систем мониторинга, а в перспективе - создания воздушно-морских платформ для наращивания мощи", - рассказал аналитик Центра прикладных исследований Национального колледжа обороны Яан Муруметс.

Сейчас за безопасность на море отвечают сразу три ведомства: Департамент морских путей, военно-морские силы и Департамент полиции и погранохраны, но централизованная работа между ними отсутствует.

"Все они действуют отдельно друг от друга, взаимодействия нет вообще. И это проблема. Еще одна проблема касается создания береговой обороны, но из-за отсутствия политического желания это все было отложено в долгий ящик. И это исследования как раз указывает на все эти проблемы, которые у нас имеются", - считает член комиссии Рийгикогу по гособороне Антс Лаанеотс.

Аналитики отмечают, что возможности военного флота Эстонии весьма ограничены, например, это касается обнаружения подводных и воздушных средств вероятного противника. Члены парламентской комиссии по гособороне согласились с выводами экспертов, но отметили, что для укрепления защиты на море бюджет обороны необходимо будет увеличить как минимум в несколько раз.

"Мы должны понимать, что конкретно мы можем позволить себе на имеющиеся средства. В отчете сказано, что можно было бы приобрести - три корабля, самолеты и вертолеты, наблюдательные вышки - но это миллиарды евро. И это только на приобретение, а ведь еще есть обслуживание. Поэтому, если мы хотим укрепить свою мощь, бюджет на оборону должен вырасти в два раза", - отметил председатель комиссии Рийгикогу по гособороне Ханнес Хансо.

По словам Хансо, в новом году члены парламентской комиссии намерены пригласить в Рийгикогу аналитиков, подготовивших доклад о безопасности, для более детального обсуждения.