Дорогой президент Ильвес: передача "Очевидец" обнародовала выписку с кредитной карты президентской канцелярии

Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: AFP/Scanpix

Выписка со счетов кредитных карт канцелярии президента Эстонии за 2011-2016 года показывает, что оплачиваемые кредитными картами расходы президента Тоомаса Хендрика Ильвеса за этот период троекратно возросли, достигнув почти 100 000 евро за первые десять месяцев 2016 года, а структура расходов свидетельствует как о роскошном стиле жизни президента за границей, так и о совершении расходов, по которым трудно провести грань между личными потребностями и служебной необходимостью.

Программе журналистских расследований Pealtnägija ("Очевидец") удалось получить в свое распоряжение выписку со счетов кредитных карт канцелярии президента Эстонии, а также чеки по некоторым статьям этих расходов, которые вызвали вопросы у журналистов.

Документы свидетельствуют о резком росте оплаченных кредитными картами президентских расходов в последний срок пребывания Тоомаса Хендрика Ильвеса в должности президента Эстонии. Если в 2011 году годовой оборот по таким картам составил около 33 тыс. евро, то в период 2012-2014 годов он уже вырос вдвое до 60 тыс. евро в год, в 2015 году — до 75 тыс. евро, а за первые десять месяцев 2016 года достиг 94 тыс. евро. Характерно, что бюро премьер-министра тратит на аналогичные расходы около 20 тыс. евро в год.

Как пояснила бывшая глава протокольного отдела президентской канцелярии Пирет Рейнтамм-Бенно, кредитные карты можно использовать для оплаты различных служебных расходов, таких как гостиницы, питание, приемы, цветы, аренда транспортных средств и т. п., но нельзя использовать для оплаты личных вещей.

Наибольшие суммы уплачивались за проживание в отелях — Marriot, Kempinski, Hilton, Sheraton, Ritz — во время рабочих визитов Ильвеса за границу, география которых простирается от Лондона до Абу Даби и от Монреаля до Вены. Самая крупная сумма — почти 20 тыс. евро — была уплачена за люкс в Давосе во время международного экономического форума, который Ильвес неоднократно посещал.

Крупные суммы также тратились в различных ресторанах по всему миру — от устричного бара в Нью-Йорке до ресторана Atmosphere Lifestyle на вершине самого высокого здания в Дубай. Самые большие ресторанные счета достигают 2000 евро, и как минимум в США Ильвес щедро раздавал чаевые.

При выборе отеля для президента обычно исходили из наличия в нем тренажерного зала, за который иногда приходилось платить отдельно. Например, в сентябре 2013 года Ильвес отправился на Генеральную ассамблею ООН за несколько дней до ее начала, чтобы присутствовать на свадьбе миллиардера Джорджа Сороса. При этом до и после свадьбы Ильвес посещал тренировку, оплаченную государственной кредитной картой.

Во время посещения Румынии на гостиничном счете из Hilton бросается обилие заказанных в президентский номер бутылок вина, а также спа-массаж.

Интересно и то, что по кредитным картам президентской канцелярии не менее семи раз снимались наличные деньги, в том числе в пределах Эстонии.

Журналисты "Очевидца" также обратили внимание на то, что сентябре 2011 года во время Генассамблеи ООН Ильвес посетил в Нью-Йорке концерт любимой группы своей молодости Steely Dan, посещение которого обошлось для президента с тремя сопровождающими лицами почти в 900 долларов, а счет был также оплачен государственной кредиткой.

Хотя большая часть расходов совершалась за границей, небольшие покупки стоимостью до нескольких десятков евро нередко совершались и в Эстонии, в том числе покупка антимоскитных средств за 49 евро в магазине стройматериалов в Абья в июле 2013 года, которую канцелярия объяснила необходимостью защитить от насекомых президента ФРГ Иоахима Гаука, находившегося в тот момент у Ильвеса в гостях на хуторе Эрма.

"Очевидец" отмечает, что получить документы о президентских расходов было достаточно сложно. В ответ на запрос сначала была предоставлена только выписка с суммами без указания, на что именно были потрачены деньги. В президентской канцелярии утверждали, что подробную выписку нужно делать вручную, на что у канцелярии нет времени, хотя бухгалтер это впоследствии опроверг. В итоге после долгих и сложных переговоров и консультаций с Инспекцией по защите данных "Очевидец" за день до выхода в эфир получил из канцелярии определенные расходные чеки, а также согласие дать комментарий.

В канцелярии президента пояснили, что речь идет о представительских расходах, которые в целом совершаются в интересах Эстонии как государства, но пользу от которых в деньгах сложно измерить. "От всего этого было много пользы, потому что президент Ильвес — превосходный мыслитель по вопросам внешней политики и безопасности. Может быть действительно не стоило совершать определенные расходы или пропустить определенные встречи, но от этого проиграл бы не президент Ильвес, а Эстония", - сказал Сийм Райе, в 2012-2014 годах возглавлявший канцелярию президента.

"Неисчислимое количество встреч, которые очень важны для тех вещей, в которых можно разъяснить крупным и очень крупным странам, что происходит здесь в регионе, почему здесь дела обстоят так. Пользу от этого очень сложно измерить в деньгах или еще в чем-то", - сказал бывший глава президентской канцелярии Ало Хейнсалу.

"В целом, бюджет иностранных поездок за это время вырос, и это вопрос приоритетов, что считать важным. А первоочередная задача президента республики как раз и состоит в том, чтобы представлять Эстонское государство согласно конституции", - пояснил нынешний директор канцелярии президента Тийт Рийсало.

В канцелярии президента уверены, что все расходы, оплаченные государственными кредитками в период президентства Ильвеса, соответствуют регламенту их использования, а выявленные расхождения, такие как оплата спа-массажа и тренажерного зала, скорее всего связаны с ошибками гостиниц при оформлении счета, случайно включившими в счет неправильную строку, или же их можно связать с выполнением должностных обязанностей.

"Совершенно исключено, чтобы канцелярия оплатила чей-то массаж и т. п. Я предполагаю, что речь идет об отеле, салоне красоты в отеле, и это могла быть прическа супруги президента или макияж до государственного ужина. Что совершенно легитимно и подлежит оплате, потому что речь идет о расходах, связанных с выполнением должностных обязанностей. Поэтому вполне возможно, что кассир в отеле ошибся со строкой расходов", - сказала Пирет Рейнтамм-Бенно.

"На свадьбе Джорджа Сороса президент Ильвес должен был быть свежим и внимательным. Быть президентом", - пояснил Сийм Райе необходимость оплаты тренажерного зала.

По поводу концерта любимой группы Ильвеса в Нью-Йорке Райе пояснил, что на концерте наверняка была какая-то встреча или же на него было получено приглашение, от которого было неудобно отказаться.

По мнению председателя правления НКО "Эстония без коррупции" Эркка Яаакколы, частные интересы следует отделять от государственных, а информация, подобная полученной "Очевидцем", должна быть доступной общественности.

Председатель антикоррупционной комиссии Рийгикогу Артур Тальвик сказал, что несмотря на любые правдоподобные объяснения президентской канцелярии, такие истории оставляют негативный осадок.

Нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд также отметила, что общественная доступность информации должна быть максимально широкой. "Честное государство очень важно для меня. Мне кажется, что вся информация, не являющаяся гостайной, могла бы быть публичной", - сказала Кальюлайд.

Сам экс-президент Ильвес через своего представителя дал "Очевидцу" следующий лаконичный комментарий: "Служебные и частные расходы президента отделены друг от друга".

Журналисты "Очевидца" отмечают, что представленная в сюжете информация является неполной, потому что им приходилось бороться за получение каждого чека, поясняющего содержание конкретного расхода в выписке по кредитной карте.