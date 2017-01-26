Эстония отчиталась в ООН о защите детей: страна стоит на правильном пути

Дети. Иллюстративное фото. Фото:ERR

На открывшейся в Женеве сессии Комитета ООН по правам ребенка эксперты заслушали доклад Эстонии о выполнении Конвенции о правах ребенка. В ходе дискуссии члены эстонской делегации заверили, что благополучие каждого ребенка, а их в стране 233 000, имеет приоритетное значение.

Расходы государства на поддержку детства составляют около 10% бюджета. В стране появился институт Уполномоченного по правам детей, принят новый закон о защите детей, на основе которого была создана государственная служба защиты ребенка.

Экспертов интересовали подробности осуществления нового законодательного акта, степень независимости института детского омбудсмена, меры, предпринимаемые для борьбы с травлей в школах, обращение с несовершеннолетними искателями убежища. Круг вопросов к делегации Эстонии включал также вопросы о детях-негражданах и процедурах получения ими эстонского гражданства, сообщает сайт ООН.

Обсуждалась также проблема доступа к обучению на родном языке, ювенальное правосудие и защита детей-свидетелей. Был задан и вопрос о возможной продаже оружия в страны, которые практикуют использование детей-солдат. Члены эстонской делегации подробно ответили на все вопросы экспертов Комитета ООН, которые по итогам интерактивной дискуссии выразили уверенность в том, что страна стоит на правильном пути.

В ходе нынешней сессии свои доклады о выполнении Конвенции о правах ребенка представят также Сент-Винсент и Гренадины, Барбадос, Демократическая Республика Конго, Центральноафриканская Республика, Сербия, Грузия и Малави.