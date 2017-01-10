До 70% водителей Эстонии игнорируют запрещающий сигнал светофора

Светофор. Иллюстративная фотография. Фото: Мартин Дремлюга/ERR

Во время проведенного прошлой осенью мониторинга дорожного движения следили за тем, как водители игнорировали красный и желтый сигнал светофора при движении прямо и повороте налево. Были зафиксированы 466 автомобилистов, которые подъезжали к светофору в тот момент, когда им надо было выбрать: остановиться или проехать на красный свет. 159 водителей, или же 34% проезжали на красный свет, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Чаще всего красный свет игнорировали на перекрестке бульвара Вабадузе и Пярнуского шоссе в Таллинне (71% водителей), второе опасное место – на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Одра (красный свет игнорировали 53,3% водителей).

С желтым светом дела обстоят не намного лучше: согласно результатам исследования 1450 водителей могли выбрать, проезжать перекресток на желтый или остановиться, и 1080 из них проезжали.

Больше всего игнорировавших требования желтого света – 97,3% – было в Харку на перекрестке улицы Институуди с шоссе, ведущем в Кейла.

Исследование также показало, что на желтый свет на пешеходном переходе перед главными воротами Таллиннского зоопарка проезжают почти 94% водителей. Второе место, где на пешеходном переходе часто нарушают сигналы светофора – на перекрестке бульвара Вабадузе и Пярнуского шоссе, где желтый свет игнорировали 92% водителей. Также выделили перекресток Тартуского шоссе и улицы Одра, где в течение часа было замечено 112 водителей, которые пересекали перекресток на желтый свет.