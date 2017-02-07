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ФОТО и ВИДЕО: Премьер-министры стран Балтии подписали договор о Rail Baltica

Cегодня 11:42 Обновлено 18:49
Рубрика: Эстония

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали во вторник, 31 января, соглашение о развитии железнодорожной трассы Rail Baltica.

В соглашении установлены сроки строительства, маршрут и технические детали.

Договор был подписан в "Котле культуры" в Таллинне. В 14:10 начнется совместная пресс-конференция премьер-министров Эстонии Юри Ратаса, Латвии Мариса Кучинскиса и Литвы Саулюса Сквернялиса.

После подписания договора его должны ратифицировать парламенты стран Балтии. Ратификация договора о Rail Baltica в Рийгикогу состоится не ранее апреля, когда будет опубликован анализ рентабельности проекта. Авторы исследования ранее указывали, что оно будет более оптимистичным, чем предыдущее. Несмотря на это, в связи с проектом Rail Baltica еще есть вопросы.

Координатор проекта Rail Baltica в Министерстве экономики Кристьян Кауниссааре сказал, что министерство видит самой большой проблемой неизвестность по части европейского финансирования с 2021 года и в следующей финансовой перспективе. Предполагается, что финансирование продолжится по той же шкале, что и сейчас.

Это означает, что 81% строительных работ оплачивает Евросоюз, а 19% – сами страны. Если из ЕС придет плохая новость о следующем финансовом периоде, то это может означать, что странам придется вложить больше.

Подписав договор о строительстве Рейл Балтика, премьер-министры стран Балтии дали совместную пресс-конференцию. Согласно договору, скоростное железнодорожное сообщение заработает в 2026 году, также соглашение определяет маршрут и ряд технических деталей, сообщила "Актуальная камера".

Ратас назвал подписание договора историческим событием. "Подписание межправительственного соглашения о строительстве Rail Baltica является историческим. Проект придаст сил балтийскому сотрудничеству. Я хочу поблагодарить моих балтийских коллег за осуществление этой идеи сегодня", - сказал эстонский премьер.

В таком же духе высказались и главы правительства Латвии и Литвы.

"Это хорошая традиция, когда премьер-министры трех стран Балтии встречаются и обсуждают региональные вопросы. Сегодня мы имеем дело с исторической встречей, поскольку мы подписали долгожданное межправительственное соглашение о реализации проекта Rail Baltica", - сказал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

"Осуществление проекта Rail Baltica тремя балтийскими государствами подтверждает тот факт, что мы являемся достаточно сильными, чтобы реализовать проект в таком масштабе. В будущем мы планируем проекты по синхронизации электросистем и создании единого газового рынка", - сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

На вопрос о ситуации, в которой фонды ЕС перестанут оплачивать строительство в размере 80% его стоимости, как предполагается сейчас, премьер-министры ответили, что ничто не указывает на такой сценарий, а если ситуация изменится, то ее придется обсудить заново.

На встрече трех премьер-министров стран Балтии присутствовал и президент Европейского совета Дональд Туск, который полностью поддержал трансбалтийскую железнодорожную магистраль. "Все применяемые законы и требования должны соблюдаться, особенно те, что касаются стандартов экологии. Но здесь нет ничего нового для всех партнеров. Я могу подтвердить, что ЕС готов инвестировать с помощью программных фондов в проект транспортной инфраструктуры, в так называемый Европейский механизм взаимодействия", - сказал Туск.

Добавлен видеосюжет корреспондента "Актуальной камеры" Дмитрия Куликова.

Ирина Киреева, Андрей Крашевский
Редактор

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