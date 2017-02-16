logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Президент Кальюлайд в Financial Times: мы считаем себя не потребителями в сфере безопасности, а равноценными союзниками

Президент Керсти Кальюлайд. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 12:47
Рубрика: Эстония

Газета Financial Times взяла интервью у президента Эстонии Керсти Кальюлайд, основной темой стала безопасность региона. В числе прочего издание обратило внимание на то обстоятельство, что недавно в страну прибыло новое американское подразделение вместе с танками и бронемашинами.

Глава эстонского государства дала понять, что нет оснований полагать, что Эстония съежилась перед Москвой, передает ERR Uudised.

"Если вспомнить время несколько десятилетий тому назад, то союзники НАТО отправляли много вооружения к границам Советского Союза. Мне непонятно, почему теперь это видят иначе", – отметила Кальюлайд.

По мнению президента, прибытие американского подразделения надо рассматривать в более широком контексте и напомнила, что Эстония – одна из стран-союзниц, которая выполняет установленный НАТО уровень расходов на оборону и которая воевала наряду со своими союзниками в Афганистане и Ираке.

"Мы считаем себя не потребителями в сфере обороны, а равноценными союзниками. Для меня это доказывает, что у нас нет оснований для страха. Мы не боимся", – пояснила она.

Кальюлайд подчеркнула, что это Москва напрягает ситуацию с безопасностью и альянс должен вновь усиливать защиту своих восточных границ. "Я не хочу, показаться какой-то особой русофобкой, – отметила она. – В Европе мало глав государств, которые бы не хотели иметь хорошие отношения с Россией. Однако другая сторона такая, как есть: непредсказуемая и не выполняющая свои обязательства".

Кальюлайд также пришлось прокомментировать в интервью тему о якобы распространяющемся в странах Балтии опасении, что возможные соглашения нового президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина могут угрожать безопасности стран Балтии. Президент Эстонии не считает вероятным "продажу стран Балтии".

"Каждый новый президент США это пробовал (наладить отношения с Россией – прим. ред.). Если вдруг произойдет какой-то хороший прорыв, который означает, что не будет заключено ни одного договора за счет какой-то независимой страны, и переговоры с Россией возобновятся, то от этого выиграют все", – считает Кальюлайд.

Кальюлайд прокомментировала также новый состав правительства Эстонии, отметив, что оно может наладить социальную сплоченность, так как через него представлены интересы русскоязычных избирателей и людей с низкими доходами.

"Они обращают больше внимания на людей, которые чувствуют, что смотрят через окно на праздник других. Надеюсь, это поможет нам избежать ряда проблем, которые стоят перед странами Западной Европы, где есть люди, которые не получили части от благ глобализации", – сказал Кальюлайд.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 08.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Канцелярия президента Эстонии решила отказаться от планов обустроить поместье Liberty под резиденцию президента
 foto
Исследование: на эстонском рынке труда существует дискриминация по языковому и национальному признаку
 foto
Департамент информации: в России сохраняется страх перед цветными революциями и иностранными агентами

Зарубежные новости

foto
В Латвии выявлен новый случай АЧС, будут забиты около 10 000 свиней
 foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций