Президент Кальюлайд в Financial Times: мы считаем себя не потребителями в сфере безопасности, а равноценными союзниками

Президент Керсти Кальюлайд. Фото: Reuters/Scanpix

Газета Financial Times взяла интервью у президента Эстонии Керсти Кальюлайд, основной темой стала безопасность региона. В числе прочего издание обратило внимание на то обстоятельство, что недавно в страну прибыло новое американское подразделение вместе с танками и бронемашинами.

Глава эстонского государства дала понять, что нет оснований полагать, что Эстония съежилась перед Москвой, передает ERR Uudised.

"Если вспомнить время несколько десятилетий тому назад, то союзники НАТО отправляли много вооружения к границам Советского Союза. Мне непонятно, почему теперь это видят иначе", – отметила Кальюлайд.

По мнению президента, прибытие американского подразделения надо рассматривать в более широком контексте и напомнила, что Эстония – одна из стран-союзниц, которая выполняет установленный НАТО уровень расходов на оборону и которая воевала наряду со своими союзниками в Афганистане и Ираке.

"Мы считаем себя не потребителями в сфере обороны, а равноценными союзниками. Для меня это доказывает, что у нас нет оснований для страха. Мы не боимся", – пояснила она.

Кальюлайд подчеркнула, что это Москва напрягает ситуацию с безопасностью и альянс должен вновь усиливать защиту своих восточных границ. "Я не хочу, показаться какой-то особой русофобкой, – отметила она. – В Европе мало глав государств, которые бы не хотели иметь хорошие отношения с Россией. Однако другая сторона такая, как есть: непредсказуемая и не выполняющая свои обязательства".

Кальюлайд также пришлось прокомментировать в интервью тему о якобы распространяющемся в странах Балтии опасении, что возможные соглашения нового президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина могут угрожать безопасности стран Балтии. Президент Эстонии не считает вероятным "продажу стран Балтии".

"Каждый новый президент США это пробовал (наладить отношения с Россией – прим. ред.). Если вдруг произойдет какой-то хороший прорыв, который означает, что не будет заключено ни одного договора за счет какой-то независимой страны, и переговоры с Россией возобновятся, то от этого выиграют все", – считает Кальюлайд.

Кальюлайд прокомментировала также новый состав правительства Эстонии, отметив, что оно может наладить социальную сплоченность, так как через него представлены интересы русскоязычных избирателей и людей с низкими доходами.

"Они обращают больше внимания на людей, которые чувствуют, что смотрят через окно на праздник других. Надеюсь, это поможет нам избежать ряда проблем, которые стоят перед странами Западной Европы, где есть люди, которые не получили части от благ глобализации", – сказал Кальюлайд.