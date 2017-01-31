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Число коррупционных преступлений в 2016 году достигло рекордного уровня

Коррупция остается проблемой для Эстонии. Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 14:49
Источник: BNS/ERR
Рубрика: Эстония

Несмотря на существенное снижение в 2016 году общего уровня преступности и опасных преступлений, таких как убийства, число нарушений коррупционной направленности в Эстонии выросло до рекордной отметки.

Такие данные приводятся в статистики преступности за прошлый год, представленной Министерством юстиции во вторник, 24 января.

Всего в прошлом году зарегистрировали 557 связанных с коррупцией преступлений, что является рекордной отметкой. При этом данный показатель быстро растет с 2012 года, когда было зарегистрировано 161 такое нарушение. В 2013 году показатель вырос до 322, в 2014 — до 355, а в 2015 — до 450.

64% всех коррупционных преступлений в прошлом году составили взятки. За год резко выросло число должностных фальсификаций — с 65 до 161. В их число входят, например, выданные при техосмотре автомобиля технические паспорта, где указывалось, что автомобиль технически исправен, хотя в действительности он таковым не являлся.

Продолжается снижение числа убийств

В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 30 умышленных и непредумышленных убийств, а также 14 покушений на убийство. Большая часть убийств произошла в Харьюском и Ида-Вируском уездах.

В Ида-Вирумаа число убийств заметно снизилось: с 14 в 2015 году до семи в 2016 году, в Харьюском уезде показатель сократился с 19 до 18.

Подавляющее большинство убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения, большинство жертв убийств (особенно на бытовой почве) также находились в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что число убийств в Эстонии за последние годы заметно снизилось. Так, в 2005 году было 137 непредумышленных и 19 предумышленных убийств (вместе с покушениями на убийство), в которых лишились жизни 123 человека.

Каждый пятидесятый житель Эстонии в прошлом году стал жертвой насилия

В 2016 году 1,8% населения страны в возрасте 15-74 лет стали жертвами нападения с применением насилия, т. е. в общей сложности от 11 до 29 000 человек.

Заявления в полицию подали около 40% пострадавших. По данным изучения жертв, с насилием больше всего сталкивается молодежь, мужчины и горожане. 72% населения чувствовали себя безопасно на улице в собственном районе после наступления темноты, а 16% — опасались находиться за пределами дома в темное время суток. В сельской местности люди опасаются за свою безопасность меньше, чем в городах. По уездам чувство безопасности более низкое в Ида-Вирумаа, где выше процент городского населения.

По данным социологического исследования "Евробарометр", преступность считают главной проблемой государства лишь 3% населения Эстонии. Намного больше людей заботит здравоохранение и социальное обеспечение (41%), экономика (33%), безработица (24%), пенсии (19%), иммиграция (19%), рост цен (18%), налоги (11%) и образование (8%).

Терроризма жители Эстонии особо не опасаются — как и преступность, главной проблемой для страны это считают лишь 3% населения.

Нетрезвых водителей становится все меньше

В 2016 году продолжило сокращаться число водителей, задержанных в состоянии уголовно наказуемого опьянения — с 3138 до 2016 — при том же объеме проверок.

В отношении водителей, задержанных в состоянии опьянения, за которое не предусмотрена уголовная ответственность, в прошлом году возбудили 3009 дел о проступке, а в позапрошлом году это число составило 3314. По сравнению с более ранним периодом снижение еще заметнее. Так, в 2014 году было задержано 3178 водителей в состоянии уголовно наказуемого опьянения, а в 2013 году — 3513. Дел о проступке в эти годы было возбуждено, соответственно, 3458 и 3432.

Кроме того, в прошлом году у нетрезвых водителей конфисковали рекордное число транспортных средств: 201 в рамках уголовных дел, в том числе несколько мопедов, а в рамках дел о проступке - 37. В 2015 году эти показатели составили, соответственно, 166 и 12.

Эстония занимает в Европе первое место по числу проверенных водителей, но задержать все равно удается лишь около 1-2% водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде.

Андрей Крашевский
Редактор

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