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Сотрудницу Ветеринарно-пищевого департамента признали "ненавистником животных года"

Лошадь, в состоянии здоровья которой Элита Силлар не усмотрела серьезных нарушений. Фото: Союз защиты животных
Cегодня 13:12
Рубрика: Эстония

Правление Союза защиты животных Эстонии признало главного специалиста ветеринарного центра Пярнуского уезда Элиту Силлар "ненавистником животных 2016 года".

Организация удостоила Силлар этого титула за то, что ветеринар признала здоровой очень больную лошадь, страдавшую от дурного обращения своих хозяев, и не назначила им никакого наказания. Об этом говорится в сообщении Союза защиты животных Эстонии, распространенном в субботу, 31 декабря.

В сообщении отмечается, что в феврале этого года организации стало известно о больной и голодающей лошади в одной из деревень Пярнуского уезда. Осмотревший лошадь ветеринар выявил у животного сильное недоедание, обезвоживание, пролежни и резаные раны, зафиксировав это в истории болезни.

После этого лошадь осмотрела Элита Силлар — чиновник Ветеринарно-пищевого департамента, которая отвечает за защиту животных в ветеринарном центре Пярнуского уезда. В контрольном акте она отметила, что животное не страдает от недоедания, у него отсутствуют паразиты, а повреждения на теле вызваны веревками, при помощи которых лошадь поднимали с земли. По итогам проверки она не стала делать каких-либо предписаний или возбуждать уголовное дело в отношении хозяев животного.

Союз защиты животных подал жалобу на действия чиновницы, указавшей в контрольном акте неверные сведения, генеральному директору департамента Индреку Халлисте, но последний не усмотрел недостатков в работе своей подчиненной.

"Другом животных 2016 года" был признан вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу за большой личный вклад в открытие в эстонской столице нового приюта для бездомных животных.

Фото: Союз защиты животных
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