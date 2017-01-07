Сотрудницу Ветеринарно-пищевого департамента признали "ненавистником животных года"

Лошадь, в состоянии здоровья которой Элита Силлар не усмотрела серьезных нарушений. Фото: Союз защиты животных

Организация удостоила Силлар этого титула за то, что ветеринар признала здоровой очень больную лошадь, страдавшую от дурного обращения своих хозяев, и не назначила им никакого наказания. Об этом говорится в сообщении Союза защиты животных Эстонии, распространенном в субботу, 31 декабря.

В сообщении отмечается, что в феврале этого года организации стало известно о больной и голодающей лошади в одной из деревень Пярнуского уезда. Осмотревший лошадь ветеринар выявил у животного сильное недоедание, обезвоживание, пролежни и резаные раны, зафиксировав это в истории болезни.

После этого лошадь осмотрела Элита Силлар — чиновник Ветеринарно-пищевого департамента, которая отвечает за защиту животных в ветеринарном центре Пярнуского уезда. В контрольном акте она отметила, что животное не страдает от недоедания, у него отсутствуют паразиты, а повреждения на теле вызваны веревками, при помощи которых лошадь поднимали с земли. По итогам проверки она не стала делать каких-либо предписаний или возбуждать уголовное дело в отношении хозяев животного.

Союз защиты животных подал жалобу на действия чиновницы, указавшей в контрольном акте неверные сведения, генеральному директору департамента Индреку Халлисте, но последний не усмотрел недостатков в работе своей подчиненной.

"Другом животных 2016 года" был признан вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу за большой личный вклад в открытие в эстонской столице нового приюта для бездомных животных.