Госканцелярия потратит более миллиона евро на аренду 65 BMW в период председательства Эстонии в ЕС

Иллюстративная фотография. Фото: Сийм Лыви/ERR

Государственная канцелярия на период председательства Эстонии в Совете Европейского союза арендует за миллион евро 65 автомобилей представительского класса марки BMW для обслуживания прибывающих на мероприятия глав правительств и министров стран-членов ЕС.

Соответствующее соглашение об использовании автомобилей заключено с официальным дилером BMW в Эстонии United Motors, сообщила в четверг, 16 февраля, государственная канцелярия.

В сообщении отмечается, что приглашение предоставить представительские автомобили было сделано восьми фирмам, но ответы поступили только от трех. По результатам переговоров наиболее дешевое предложение сделала фирма United Motors, которая не только предоставит в аренду 65 автомобилей марки BMW, но и возьмет на себя ответственность за топливо, страховку, обслуживание и хранение автомобилей.

"BMW Grupp – опытный и надежный поставщик автомобилей представительского класса, который осуществлял аналогичное сотрудничество во время председательства Литвы, Латвии, Люксембурга и (в настоящее время) Мальты", - сказала глава организационной группы по председательству Эстонии в Совете ЕС Пирет Лиллевяли.

Оценочная стоимость аренды автомобилей и сопутствующих расходов составит вместе с налогами немногим более одного миллиона евро.

Эстония возглавит Совет ЕС во второй половине 2017 года. На это время в таллиннском Котле культуры запланировано около 20 мероприятий высшего уровня, в которых будут принимать участие главы государств и правительств стран-членов ЕС, министры, а также высшие должностные лица органов ЕС. За период председательства Эстонии страну посетят до 30 000 иностранных гостей, в том числе около тысячи иностранных журналистов.