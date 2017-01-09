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В этом году снова изменится формат госэкзамена по математике

Video
Владислав Лушин
Cегодня 21:39
Рубрика: Эстония

Государственный экзамен по математике в этом году вновь изменится. Опрошенные корреспондентом "Актуальной камеры" в Тарту специалисты заявили, что предыдущая версия экзамена, введеная три года назад, себя не оправдала.

Согласно действующей с 2011 года государственной учебной программе для гимназий, узкий и широкий курсы математики являются двумя отдельными предметами, отличающимися не только уровнем сложности, но и способом подачи материала.

"Они отличаются как содержанием, так и способом трактовки. На широком курсе рассматриваются понятия и методики, необходимые для понимания сути математической науки, а цель преподавания узкого курса - прежде всего обзор возможностей применения математики при описании окружающего нас мира, чтобы человек смог справляться с жизнью", - говорит руководитель отдела тестов фонда Innove Райн Санник.

Что касается государственного экзамена по математике, то до сих пор он содержал общую для всех первую часть, состоявшую из нескольких заданий на базовые математические навыки. В Министерстве образования посчитали, что нынешняя система исчерпала себя, поскольку с годами содержание общей для всех части экзамена стало слишком предсказуемым, и поручили фонду Innove разработать два отдельных теста.

"Если некоторая часть экзамена составлена исходя из программы упрощенного курса, то остается меньше возможностей, чтобы сравнивать между собой тех учеников, которые прошли широкий курс. Их экзамен мог бы быть сложнее", - подчеркивает руководитель отдела внешнего оценивания Министерства образования и науки Кристин Холло.

Кроме того, введением двух отдельных экзаменов министерство надеется найти точный коэффициент, при помощи которого их результаты можно приравнять друг к другу при поступлении в вузы. Специалисты Innove, однако, не столь оптимистичны по этому поводу. Как уточняет Райн Санник, любые попытки соотнести баллы за упрощенный и расширенный вариант экзамена являются субъективными. Впрочем, последнее слово в том, как сравнивать между собой абитуриентов, в любом случае остается за приемными комиссиями университетов.

Виктор Сольц
Редактор

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