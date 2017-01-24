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Арочный мост в Тарту весной закроют для капитального ремонта

Арочный мост в Тарту. Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/Postimees
Владислав Лушин
Cегодня 20:43
Рубрика: Эстония

Арочный мост в Тарту, позволяющий перейти реку Эмайыги и сразу попасть на Ратушную площадь, весной закроется на капитальный ремонт, в связи с чем пешеходам придется проходить лишние 700 метров, чтобы перейти с одного берега реки на другой.

После того, как Тартуская городская управа приняла решение о реконструкции Арочного моста, власти города обсуждали самые разные возможности временной переправы, но в итоге отказались от планов установить временный плавучий мост из-за дороговизны и ограничений со стороны Департамента водных путей, сообщила во вторник, 17 января, "Актуальная камера".

"Понтонный мост должен быть закрыт для пешеходов с семи вечера до семи утра, а также на протяжении десяти минут каждый час, в сумме выходит 14 часов в сутки. Также мы приняли ценовые предложения на плавучие мосты — все они оказались в диапазоне от 120 до 150 тысяч евро. Затраты выходят настолько большими, что сооружение временного моста не выглядит разумным", - пояснил мэр Тарту Урмас Клаас.

Как сообщили в Департаменте водных путей, река Эмайыги активно используется различными видами судов — служебными, коммерческими и личными, причем у них, в отличие от пешеходов, нет запасного маршрута движения.

"Пешеход может перейти реку по другому мосту, но если река полностью закрыта, то передвигающимся по воде не подойдет вариант вытащить судно из воды и перетащить его в другое место", - сказал руководитель пресс-службы Департамента водных путей Прийт Пыйклийк.

Альтернативные варианты, такие как автобусное сообщение между двумя берегами или даже регулярная паромная переправа, также были отклонены городом по причине низкой эффективности. Это означает, что уже с апреля для прохода с Ратушной площади к улице Раатузе придется пользоваться соседними мостами — Победы или Свободы. В первом случае дистанция увеличится на 700 метров, а во втором — на целый километр.

Реконструкция Арочного моста завершится осенью и обойдется городскому бюджету почти в миллион евро.

Андрей Крашевский
Редактор

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