В Ляэне-Вирумаа при пожаре в жилом доме погибли двое мужчин
Накануне в Ляэне-Вируском уезде в результате пожара в жилом доме погибли двое мужчин.
Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщила пресс-служба Спасательного департамента, отметив, что инцидент случился в деревне Убья.
"В 8:10 на пульт дежурного Центра тревоги поступил сигнал о пожаре в двухэтажном жилом доме. Горела квартира на первом этаже. В ходе работ по тушению из помещения вынесли мужчин 50-и и 68-и лет. Врачи не смогли спасти им жизни", - отмечается в пресс-сообщении.
Пожар был потушен к 9:46. Причины возгорания устанавливаются.
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