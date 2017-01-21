В ближайшие дни в Эстонии будет небольшой мороз

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По прогнозам синоптиков, сегодня и в воскресенье в Эстонии будет от +1 до -3, а в понедельник столбик термометра опустится до -7.

В субботу, 14.01, днем облачно с прояснениями. В первой половине дня во многих местах пройдет небольшой снег, мокрый снег, на побережье и островах и дождь, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха +1..-2°C, передает портал pogoda.ee.

В воскресенье, 15.01, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7°C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 3-7 м/с. Температура воздуха -0..-3°C.

В понедельник, 16.01, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-8, местами -11°C.

Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..-7°C.

Во вторник, 17.01, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-7, местами -10°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-6°C.