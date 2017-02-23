Патрульных полицейских в Эстонии планируется вооружить электрошокерами

У патрульных полицейских будут электрошокеры. Фото:scanpix

Департамент полиции и погранохраны намерен закупить электрошокеры. Электрошоковые пистолеты до этого времени имелись только в спецподразделении полиции. В будущем ими планируется оснастить все патрули.

Первоначально департамент планирует приобрести примерно сотню электрошокеров и зарядов к ним, ожидаемые по тендеру предложения - 100 000 евро стоимости электрошокеров и 72 000 евро стоимости зарядов.

Как сообщил ответственный в департаменте за вооружение Герог-Томек Трушкин, электрошокеры являются табельным оружием полиции с 2008 года, электрошоковые пистолеты используются спецподразделением полиции уже несколько лет.

По словам Трушкина, речь об этом шла уже давно, но не было средств в госбюджете.

"Электрошоковое оружие планируем использовать прежде всего патрульными службами. Судя по опыту других стран, электрошокеры можно использовать как для обеспечения безопасности в отношении заключенных, так и в критических ситуациях, когда требуется вмешаться, остановить нападение и задержать преступника",- сказал Трушкин.