В Тарту двое мужчин с ножами ворвались в чужую квартиру: три человека пострадали

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

В субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что в Тарту на улице Раатузе двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на находившихся там трех человек.

После нападения мужчины скрылись с места происшествия, передает в воскресенье Postimees, отмечая, что полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых у находящегося на улице Раатузе магазина.

Одного из задержанных - 22-летнего мужчину ранее наказывали за преступление против личности, а второй подозреваемый - 20-летний мужчина - ранее не наказывался в уголовном порядке, подтвердили в Лыунаской окружной прокуратуре.

Оба подозреваемых в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому их сначала направили в вытрезвитель.

В результате нападения пострадали две молодые женщины 23 и 30 лет, третьего пострадавшего - 25-летнего мужчину - увезли в тяжелом состоянии в Клинику Тартуского университета.