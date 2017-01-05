Правительство одобрило создание семи укрупненных волостей

Карта планируемых слияний местных самоуправлений. Фото: Министерство финансов

Правительство Эстонии одобрило решение о слиянии местных самоуправлений, в результате которого будут образованы семь новых волостей.

Новые волости будут называться Элваская, Сааремааская, Раквереская, Тапаская, Валгаская, Вильяндиская и Винни, сообщила в четверг, 29 декабря, пресс-служба правительства.

Среди новых самоуправлений самое большое население будет у Сааремааской волости — 32 000 человек. На острове Сааремаа объединиться решили все волости, кроме Пёйде.

В результате этих объединений число самоуправлений в Эстонии сократится на 25 до 178 (153 волости и 25 городов). Изменения в административно-территориальном устройстве вступят в силу после выборов в органы местного самоуправления в октябре 2017 года.

По имеющейся у правительства информации, большинство самоуправлений, которые участвовали в переговорах об объединении, к настоящему времени пришли к соглашению.

Согласно инициированному предыдущим правительством закону, все самоуправления Эстонии с числом жителей менее 5000 человек получили право до конца текущего года объединиться с другими самоуправлениями, чтобы число жителей в новом самоуправлении было не менее 5000. Для дополнительной мотивации была предусмотрена выплата крупных разовых дотаций за добровольное объединение.

Те самоуправления, которые не найдут себе партнеров для объединения, с 1 января 2017 года могут объединяться решением правительства в принудительном порядке без выплаты дотации.

Укрупнение самоуправлений должно стать первым этапом административной реформы.

Правительство планирует расширить финансовую автономию местных самоуправлений и передать им часть государственных функций вместе с их финансированием. Также планируется повысить доходную базу местных самоуправлений, вернув перечисляемый им процент подоходного налога на докризисный уровень.