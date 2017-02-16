30 000 детей в Эстонии лишены кружков по интересам

Сийм Семискар/ERR SPORT

Вчера в Рийгикогу прошло первое чтение поправок к законам о работе с молодежью, образовании и школах по интересам, на основании которых будет создана система дополнительной поддержки внеклассной деятельности.

Член комиссии по культуре Рийгикогу Хельо Пикхоф приветствует изменение закона и отметила, что для многих детей участие в кружках по интересам — это роскошь. По данным мониторинга молодежи, 10% молодых людей за последние три года не посещали ни одного кружка и ни одной тренировки. Это означает, что около 30 000 детей лишены внешкольного образования. Регулярно во внеклассной деятельности участвуют 30-60% детей (в зависимости от региона).

"Я неоднократно слышала грустные истории о том, как талантливые дети бросали музыкальную школу, танцы или лыжи, так как стоимость кружков была просто не по карману для матери-одиночки или многодетной семьи. Некоторые лишены хобби из-за логистических проблем или же из-за того, что в их городе нет возможностей для занятий в кружках", - сказала Пикхоф.

"К сожалению, зачастую у детей, которые не ходят в кружки, уже кругозор, меньше способностей и, как результат, менее заметные успехи в самостоятельной жизни, чем у сверстников", - добавила она.

В фокусе программы поддержки кружков по интересам три темы: культура, спорт, а также естественные и точные науки. Государство запускает свою программу в сентябре. В этом году на нее выделено 6 миллионов, со следующего – свыше 14 миллионов евро будет выделятся ежегодно.

Если говорить о финансировании, то теперь, по словам Пикхоф, появится возможность отталкиваться от потребностей конкретного региона. Местное самоуправление сможет вкладывать средства туда, где это более всего необходимо: например, пустить еще один школьный автобус или открыть новую спортивную секцию или кружок.

Концепцию программы поддержки кружков по интересам разработало Министерство культуры, реализовывать программу будет Министерство образования и науки.