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Председательство в Балтийской ассамблее перешло к Эстонии

Член президиума Балтийской ассамблеи Ауду Муст в эфире "Кофе+"
Cегодня 14:43
Рубрика: Эстония

В понедельник в Брюсселе началось заседание президиума Балтийской ассамблеи, на котором председательство в Балтийской ассамблее перешло к Эстонии.

В начале заседания президиум совместно поддержал соглашение эстонского, латвийского и литовского правительств по вопросу строительства железнодорожной трассы Rail Baltica. Соглашение планируется подписать 31 января.

По словам председателя заседания и руководителя эстонской делегации Ааду Муста, во время председательства в Балтийской ассамблее Эстония сосредоточится на улучшении коммуникации между законодательной и исполнительной властью в странах Балтии, чтобы более эффективно представлять общие региональные интересы.

Муст рассказал о событиях года эстонского председательства, самым важным из которых является ежегодная сессия, которая состоится с 9 по 10 ноября. В сфере внимания – деятельность Балтийского совета министров по осуществлению решений, принятых на прошлогодней сессии, сотрудничество с международными партнерами: с Северным советом, парламентом Бенилюкса и Парламентской ассамблеей Грузии, Украины, Армении и Молдовы (ГУАМ).

С 23 по 24 января в Брюсселе также пройдут заседания постоянного комитета Парламентской конференции стран Балтийского моря и рабочей группы по стабильному развитию туризма. На заседании постоянного комитета будет обсуждаться доклад о результатах стратегии ЕС в отношении региона Балтийского моря и отчет о деятельности комитета по защите окружающей среды HELCOM.

Ирина Киреева
Редактор

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