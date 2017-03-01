Опрос Kantar Emor: избиратели пока поддерживают Центристскую партию

Юри Ратас на конгрессе Центристской партии. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

Фирма Kantar Emor провела в этом году первое исследование предпочтений жителей Эстонии перед местными выборами: лидирующая позиция – у Центристской партии, а самая слабая поддержка у IRL.

По сравнению с прошлыми выборами в органы муниципальных самоуправлений наибольшие различия произошли в отношении IRL. Сейчас поддержка этой партии гораздо ниже, чем в 2013 году – 6% в феврале 2017 года (9% в мае 2013 года). При этом, если вспомнить первые исследования 2013 года, то и тогда поддержка IRL была значительно меньше, чем в итоге на местных выборах (17%). Позиции можно улучшить эффективной кампанией и привлекательными кандидатами, как это сделала партия IRL в августе и сентябре перед выборами 2013 года, передает ERR Uudised.

Лучшие результаты, чем в 2013 году были у Партии реформ (16% в 2017 и 15% в мае 2013 года) и EKRE (9% в 2017 и 2% в мае 2013 года). Более прочные позиции Партии реформ – в Таллинне и среди молодежи, а EKRE по большей части поддерживают мужчины среднего возраста и сельские жители.

Явным лидером в рейтинге является Центристская партия, как и в 2013 году (27% в 2017 и 29% в мае 2013 года). Однако в отношении этой партии главным вопросом остается, смогут ли они остаться едиными перед выборами. Если нет, то ситуация может измениться.

В опросе приняли участие 1031 совершеннолетних жителей Эстонии в возрасте от 16 до 74 лет. Он проходил с 3 по 13 февраля.