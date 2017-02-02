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Число умерших от гриппа с начала сезона выросло до 20 человек

Cегодня 10:56
Рубрика: Эстония

С начала сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ в Эстонии от гриппа умерли 20 человек, в том числе один семимесячный ребенок.

По данным Департамента здоровья, в третью неделю января заболеваемость гриппом в Эстонии снова начала расти.

В общей сложности с 16 по 22 января к врачам с заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 6300 человек, из которых 40% - дети. Общее число заболевших за неделю выросло на 15%, заболеваемость непосредственно гриппом увеличилась на 29%, а среди детей и пожилых людей — в среднем на 40%.

Интенсивность заболеваемости гриппом оценивается как средняя, а распространенность заболевания как широкая. Доля вирусов гриппа в общем числе вирусов составляет 68%.

С начала сезона были госпитализированы 529 пациентов. По данным девяти больниц, с начала декабря интенсивная терапия потребовалась для 62 людей в возрасте от семи месяцев до 95 лет; все они относились к группе риска.

За последнюю неделю от гриппа скончались шесть человек, неделей ранее — три человека. В общей сложности с начала сезона от гриппа умерли 20 человек. Все умершие относились к группе риска и были в возрасте старше 65 лет, за исключением одного семимесячного ребенка.

Андрей Крашевский
Редактор

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