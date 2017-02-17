Кальюлайд: мер сдерживания никогда не бывает достаточно

В скором времени в Тапа будет размещен контингент войск НАТО в 1000 человек Фото: PM/Scanpix

На состоявшемся в пятницу по приглашению президента заседании Совета гособороны министр обороны и командующий Силам обороны представили обзор прибытия в Эстонию сил союзников по НАТО в соответствии с решением альянса, принятым на Варшавском саммите в прошлом году.

"Прибытие сил союзников и подготовка к их приему с нашей стороны происходят по графику и я выражаю благодарность всем, кто внес в это свой вклад", - сказала президент Керсти Кальюлайд.

По ее словам, очевидно, что прибытие более 1000 солдат союзников по НАТО сразу же в первый год является серьезным вызовом, поэтому следует быть готовым отреагировать и на возможные неожиданности. "Я уверена, что вскоре начнутся разного рода злонамеренные информационные операции, фейковые новости и прочие шаги, направленные на то, чтобы посеять смуту и распространить заведомо ложную информацию. Поэтому советую в первую очередь сохранять холодный рассудок и относиться критически ко всякого рода "сенсациям"", - добавила Кальюлайд.

Как отметила президент, прибытие батальона сил НАТО весной этого года является важным шагом в списке мер сдерживания в Эстонии. "Но мер сдерживания никогда не бывает достаточно. Они должны соответствовать реальной оценке опасности, с изменением характера среды безопасности необходимо адаптировать соответственно и меры сдерживания. Эта работа продолжится и после того, как к нам прибудут силы союзников", - сказала Кальюлайд.

В Совет государственной обороны согласно закону входят: председатель Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии по государственной обороне Рийгикогу, министр обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр юстиции, министр финансов, председатель комиссии по международным отношениям Рийгикогу и командующий Силами обороны (в военное время — главнокомандующий Силами обороны).

Совет государственной обороны действует на основе порядка, утвержденного президентом республики.