Самым популярным русскоязычным каналом Эстонии в декабре оставался ПБК, рейтинг ETV+ не изменился

Рейтинг ETV+ остается стабильным. Фото: Postimees/Scanpix

В декабре самым популярным телевизионным каналом Эстонии оставался Kanal 2. Среди русскоязычных каналов первую строчку сохранил за собой ПБК. Рейтинг ETV+ за месяц не изменился. Он остается стабильным третий месяц подряд.

В декабре жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 4 часа и 14 минут в день, свидетельствуют данные свежего обзора телеаудитории TNS Emor.

При этом эстонцы проводили перед телевизорами 4 часа и 17 минут, а неэстонцы - 4 часа и 9 минут в день.

Эстонцы больше всего смотрели Kanal 2 (20,7%), ETV (20%) и TV3 (16%), а неэстонцы — ПБК (18,5%), РТР-Планета (13,9%) и НТВ-Мир (11,7%).

Среди всех жителей Эстонии самым популярным каналом в декабре оставался Kanal 2, аудитория которого за месяц сократилась с 15,6% до 14,6%. Также в тройку лидеров по времени просмотра в декабре входили ETV (рейтинг вырос с 13,8 до 14,1%) и TV3 (рейтинг снизился с 13,1% до 11,4%).

Из русскоязычных телеканалов самым популярным был ПБК, который в общем зачете занял четвертое место - 6,1%. По сравнению с ноябрем аудитория ПБК снизилась на 0,1%.

Рейтинг русскоязычного телеканала ETV+ за месяц не изменился, оставшись на отметке в 0,6%.